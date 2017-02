Brexit, via libera a Theresa May dalla Camera dei Comuni

LONDRA – La Brexit passa alla Camera dei Comuni, dove mercoledì 8 febbraio si è chiusa la pratica della Legge di Notifica del Ritiro dall’Unione europea (European Union Notification of Withdrawal Bill), premessa dell’avvio formale del negoziato di divorzio da Bruxelles che la premier Theresa May vuole far scattare a marzo invocando l’Articolo 50 del Trattato di Lisbona.

Per il governo conservatore britannico, orientato verso un taglio netto con i 28 dell’Ue (mercato unico incluso) è stato un passaggio decisivo: schivati anche gli emendamenti più insidiosi, esso si è visto infatti confermare in terza e ultima lettura uno schiacciante voto favorevole (494 a 122) allo scarno testo presentato in aula per ottenere un via libera senza paletti.

Le defezioni in casa Tory non sono aumentate. Mentre i mal di pancia, se non le divisioni, del Labour si sono allargati a figure di spessore della sinistra interna come i ministri ombra Clive Lewis e Diane Abbott, recalcitranti come qualche decina di compagni alla linea di non ostruzionismo ordinata dal leader Jeremy Corbyn in nome del rispetto della volontà popolare espressa nel referendum del 23 giugno 2016.

Tanto più dopo la bocciatura di tutti gli emendamenti messi sul tavolo dalle opposizioni per cercare almeno di limare il testo: ultimo quello che mirava a fissare per iscritto a priori gli impegni del governo a tutelare anche in futuro i cittadini Unione europea residenti nel Paese.

In ogni modo il risultato finale (al netto dei ‘no’ degli scozzesi dell’Snp, pronti a rilanciare a parole la sfida della secessione, e dello sparuto drappello Libdem) non è cambiato: la maggioranza ha tenuto e la premier May può andare avanti. Ora la palla passa alla House of Lords, la Camera dei non eletti, al cui interno la Brexit non è sicuramente popolare. Ma in caso di modifiche inserite nell’ingranaggio dai pari del Regno la parola dovrà tornare alla Camera bassa. Dove i giochi, alla luce dei numeri di questi giorni, sembrano fatti.