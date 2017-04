PARIGI – Seggi aperti e blindatissimi la mattina di domenica 23 aprile in Francia, dove dalle 8 alle 19 si voterà per il nuovo presidente. La sfida per l’Eliseo vede quattro candidati e tra paura di nuovi attentati dell’Isis e del populismo che avanza della possibile Frexit, il clima intorno alle elezioni francesi è decisamente teso.

I candidati sono Emmanuel Macron, François Fillon (destra), Marine Le Pen (estrema destra) e Jean-Luc Mélenchon (estrema sinistra). I sondaggi prevedono un duello Macron-Le Pen al ballottaggio che si terrà tra due settimane ma non è escluso un testa a testa fra estrema destra ed estrema sinistra Le Pen- Mélenchon, il più temuto dai mercati ma anche sul piano dell’ordine pubblico.

Il clima però è quello che fa la differenza in queste elezioni, dove dopo l’assassinio dell’agente Xavier Jugele della scorsa settimana, accompagnato dall’aggressione del 22 aprile ad una pattuglia di gendarmi a Gare du Nord, la paura di un attacco dei terroristi dell’Isis è alta, soprattutto per le minacce ricevute.

A spaventare però non è solo il terrorismo, ma anche la possibile vittoria di Marine Le Pen, che potrebbe portare ad un referendum per l’uscita dall’euro proprio come accaduto in Gran Bretagna, con una possibile Frexit. Intanto i francesi sono chiamati alle urne e dalle 20 di stasera inizierà lo spoglio.