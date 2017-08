PARIGI – Si conferma nei sondaggi la fine della cosiddetta ‘Macron-mania’, l’ondata di entusiasmo seguita all’elezione del nuovo presidente francese il 7 maggio scorso. Secondo uno studio esclusivo realizzato dall’istituto Ifop per il quotidiano Le Figaro a quasi cento giorni dall’insediamento di Emmanuel Macron all’Eliseo solo un terzo dei francesi, il 36%, si dice soddisfatto dell’azione del trentanovenne di En Marche!. Mentre il 64% si dichiara insoddisfatto.

Nell’agosto 2012, a titolo di paragone, l’allora neo presidente socialista Francois Hollande (che a fine mandato risulterà essere il presidente più impopolare della storia della Quinta Repubblica) godeva di un apprezzamento maggiore, il 46% secondo lo stesso istituto. Ma anche all’epoca insoddisfatti erano già la metà dei francesi, il 54%.

Evidentemente non ha placato gli animi dei francesi nemmeno la decisione di Macron di rinunciare alle ferie estive e di obbligare tutti i ministri a scegliere un luogo di vacanze dal quale potranno rientrare rapidamente a Parigi in caso d’urgenza.

Per le sue prime vacanze da premier, Edouard Philippe, ha scelto il sud della Francia. Bruno Le Maire, il responsabile dell’Economia che a fine luglio annunciò la nazionalizzazione temporanea nel caso Stx/Fincantieri, tornerà invece come ogni anno in Italia con moglie e figli. Il collega responsabile per gli Esteri, Jean-Yves Le Drian, è invece atteso dalla famiglia della moglie in Spagna e poi in Bretagna. Quest’anno, molto ministri transalpini – tra cui Nicolas Hulot (Ecologia) et Agnès Buzyn (Salute) – hanno scelto la Corsica. Florence Parly, responsabile della Difesa, ha invece deciso di non allontanarsi troppo, resterà nei dintorni di Parigi. Macron ha smentito di andare in Puglia e dice che non andrà da nessuna parte.

Le pausa estiva comincerà mercoledì, dopo l’ultimo consiglio dei ministri all’Eliseo. Il governo tornerà a riunirsi lunedì 28 agosto.