ROMA – Germania approva il matrimonio g*y. Merkel contraria ma ha lasciato libertà di coscienza. Il Bundestag tedesco ha approvato a maggioranza il matrimonio per tutti a maggioranza. Si tratta di un voto storico, in Germania, che rende possibile la piena parificazione delle unioni g*y con i matrimoni eterosessuali. Incalzata dagli alleati socialdemocratici e dall’opposizione, nei giorni scorsi Angela Merkel ha aperto a sorpresa al voto di coscienza. Per il matrimonio g*y hanno votato sì 393 deputati, hanno votato no in 226 e 4 si sono astenuti.

“Per me il matrimonio è fondamentalmente un’unione fra uomo e donna, e per questo ho votato contro”. Lo ha detto Angela Merkel, dopo il voto in Bundestag, che ha portato all’approvazione della completa parificazione del matrimonio g*y. “È stato un dibattito lungo intenso ed emotivo, e spero ci sia rispetto per entrambe le parti”, ha aggiunto.