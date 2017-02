Germania: governo cerca “spacciatori” per distribuire marijuana a scopo terapeutico

BERLINO – Il governo tedesco cerca “spacciatori” per la distribuzione di cannabis a scopo terapeutico, così da renderla più accessibile ai malati.

La Germania, infatti, si prepara ad applicare la nuova legge sulla cannabis terapeutica e il governo ha necessità di alcuni esperti, per quanto riguarda il sistema di distribuzione.

Il Federal Institute for Drugs and Medical Devices (BfArM) è alla ricerca di scienziati che contribuiscano ad attuare la nuova legge, in vigore da marzo, che consente ai medici di prescrivere marijuana ai pazienti gravemente malati che non trovano giovamento in altri trattamenti.

A gennaio, la legge è stata approvata dal Bundestag e di recente sono stati pubblicati vari annunci di lavoro, che include la “pianificazione e l’organizzazione e un efficiente inserimento della cannabis nel sistema di distribuzione”; in poche parole, persone che aiutino a distribuire la marijuana, scrive thelocal.de

Altri compiti, prevedono la collaborazione per istituire un’agenzia farmaceutica per regolamentare la coltivazione di cannabis a scopo medico.

I candidati dovranno possedere una laurea in campo medico o in scienze naturali, esperienza di lavoro e buona conoscenza della lingua inglese.

La legge, approvata il 19 gennaio, permette ai pazienti gravemente malati, ad esempio quelli affetti da sclerosi multipla, patologie psichiatriche o dolore cronico, di ottenere prescrizioni per i farmaci a base di cannabis, coperti dall’assicurazione.

Il piano del governo tedesco è mirato ad assicurare che la cannabis terapeutica venga coltivata e venduta esclusivamente a scopo farmaceutico.