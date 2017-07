BOLZANO – L’emergenza migranti genera tensioni tra Austria e Italia. Dopo l’incontro con il ministro degli Esteri Angelino Alfano, il suo analogo austriaco Sebastian Kurz ha preteso lo stop al traghettamento dei migranti verso la terraferma. “Lasciate a Lampedusa gli immigrati illegali“, ha detto Kurz che ha ribadito che Vienna è pronta a chiudere il Brennero se l’Italia concederà loro il lasciapassare.

Il ministro austriaco ha dichiarato:

“Pretendiamo che venga interrotto il traghettamento di migranti illegali dalle isole italiane, come Lampedusa, verso la terraferma. L’Austria chiuderà il Brennero, se l’Italia dovesse applicare il lasciapassare. Non abbiamo ancora la stessa posizione”.

Kurz ha messo in guardia da “un sovraccarico dell’Europa centrale”:

“Se l’Italia dovesse continuare con i tempestivi trasferimenti sulla terraferma, da dove i migranti proseguono verso nord, non aumenterà solo il sovraccarico in Europa centrale, ma continueranno anche gli annegamenti”.

Secondo Kurz, “il salvataggio in mare non deve essere un ticket per l’Europa centrale”. Kurz ha sottolineato che per il momento la cooperazione con l’Italia sta funzionando, “ma se l’Italia dovesse applicare il lasciapassare verso nord, metteremo in sicurezza i nostri confini”. Il ministro ha lodato il progetto un codice di condotta per Ong.