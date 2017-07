Migranti, Francia e Spagna contro gli sbarchi nei loro porti

BRUXELLES – Dopo l’incontro dei ministri dell’Interno di Francia, Germania, e Italia e del commissario Ue Dimitris Avramopoulos a Parigi, la Commissione europea è al lavoro per preparare alcune “misure concrete” sul dossier migranti. Come annuncia uno dei portavoce della Commissione europea le azioni saranno discusse al collegio dei commissari martedì. La questione rimane tuttavia irta di ostacoli. Francia e Spagna sarebbero infatti contrari all’idea di permettere lo sbarco dei migranti soccorsi nel Mediterraneo centrale nei loro porti. Lo apprende l’Ansa da fonti a Bruxelles.

Domenica l’Italia aveva incassato la “piena intesa” di Francia e Germania sulla questione migranti al prevertice di Parigi che anticipa di pochi giorni il summit di Tallin. E ora la vicenda si sposta sul piano degli effetti pratici evocato dal presidente del Consiglio Paolo Gentiloni stamani.

L’Italia

“intera è mobilitata per far fronte ai flussi e chiede una condivisione Ue che è necessaria se si vuole tener fede alla propria storia e ai propri principi. È necessaria per l’Italia per evitare che i flussi diventino insostenibili alimentando reazioni ostili nel nostro tessuto sociale”, annota il premier aprendo la 40esima conferenza della Fao.