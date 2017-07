ROMA – Migranti. Frontex: “Più sostegno all’Italia sui rimpatri”. Tavolo per cambiare Triton. Dopo le polemiche dell’Italia sulla gestione dei migranti e sul ruolo dell’Europa, arrivano le prime risposte: l’agenzia Frontex darà più aiuto al nostro Paese per evitare che si sobbarchi da sola di tutti gli oneri dei salvataggi e dei rimpatri.

Frontex aumenterà il suo sostegno all’Italia sul fronte rimpatri, hotspot, sorveglianza aerea delle coste e sul codice di condotta per le ong. E’ quanto annuncia l’Agenzia Ue dopo l’incontro con la delegazione italiana. “Frontex è pronta a espandere il suo sostegno all’Italia nell’area dei rimpatri”, è “impegnata a rafforzare la sua presenza negli hotspot in Italia”, e propone di “espandere l’uso” dell’operazione di sorveglianza aerea (Mas) oltre a “condividere l’esperienza operativa” per stendere il codice ong.

Frontex apre anche alla revisione delle operazioni di Triton dopo l’incontro con la delegazione italiana guidata dal prefetto Giovanni Pinto. “E’ stato concordato che sarà stabilito senza ritardi un gruppo di lavoro per identificare ulteriormente ed elaborare cosa deve essere rivisto nel concetto operativo di Triton in vista delle decisioni già raggiunte a livello politico” a Tallinn sul Piano della Commissione Ue. Verrà quindi redatto un “nuovo piano operativo” che sarà successivamente sottoposto ai Paesi Ue.