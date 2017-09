COMO – L’Italia ha fatto la sua parte nel contrastare l’emergenza immigrazione e a riconoscere l’impregno del governo di Paolo Gentiloni è Frans Timmermans, vice presidente della Commissione dell’Unione europea, durante il Forum Ambrosetti di Cernobbio, vicino Como, il 2 settembre. Timmermans ha ringraziato il nostro Paese e ora che gli sbarchi sono dimezzati, ha sottolineato l’importanza dell’apertura di campi profughi dell’Onu il Libia.

Parlando durante il Forum Ambrosetti, il vice presidente dell’Ue ha dichiarato:

“E’ bene che i flussi migratori siano recentemente diminuiti. Questo è un grande risultato che molto deve all’efficace azione dell’Italia e del Governo Gentiloni. Stiamo ancora sviluppando gli elementi della soluzione globale necessaria per questo fenomeno di lungo periodo. L’Italia e la Commissione ci lavorano attivamente e congiuntamente ma una soluzione stabile non potrà esimere da una vera solidarietà di tutti i partner europei”.

In una intervista rilasciata al Corriere della Sera, il vicepresidente della Commissione Ue ha tirato in ballo anche l’Onu:

“Dal punto di vista della Commissione preferirei il metodo dell’Unhcr, l’Alto commissariato dei rifugiati dell’Onu: aprire dei campi di rifugiati, valutare lì quali persone possono essere fatte stabilire nell’Unione Europea. È un approccio che ha già funzionato in Libano. È il modello che preferirei: proteggi le persone nei campi, valuti le domande e i Paesi europei si impegnano ad accettare i rifugiati un po’ per uno. Il problema è che una grande percentuale di coloro che adesso arrivano in Italia non ha nessuna chance di avere lo status di rifugiato, perché sono migranti economici”.