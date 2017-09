TORINO – Il senatore del Movimento 5 stelle Alberto Airola è stato aggredito nella notte a Torino. Il politico è stato medicato all’ospedale San Giovanni Bosco e dimesso. Sull’episodio indaga la polizia, che sta cercando di accertare le cause del gesto.

Secondo quanto scrive Ludovico Poletto su La Stampa, ancora non è chiara la dinamica dell’aggressione né tantomeno le ragioni. Ma secondo i primi accertamenti l’aggressione potrebbe essere riconducibile ad un suo intervento contro alcuni pusher.

Il fatto, scrive il quotidiano torinese,

è accaduto intorno all’una e mezza in via Cremona, nel quartiere Aurora in cui Airola abita. Il senatore è stato preso a pugni da due nordafricani che sono fuggiti dopo averlo aggredito a pugni portandogli via il cellulare. Non è chiaro se sia stata una rapina o se la cosa sia nata da una discussione tra i pusher e il senatore.