Ballottaggi comunali 2017: centrodestra stravince, Pd perde Genova, L'Aquila e...Verona

ROMA – Ballottaggi elezioni comunali 2017: il centrodestra stravince contro il centrosinistra. Nei capoluoghi di provincia di partiva da un 14-9 per Pd e soci (Pizzarotti a Parma, confermato, fa storia a sé), è finita con un 16-6 per l’asse Berlusconi-Salvini. Gli scalpi eccellenti sono quelli di Genova (tradizionale roccaforte di sinistra), Verona (dove l’appoggio del Pd a Tosi sembrava avrebbe portato la moglie di quest’ultimo a diventare facilmente sindaco) e L’Aquila (dove non si vedeva un sindaco di destra dai tempi pre terremoto).

Il centrodestra si impone in 16 comuni (Alessandria, Asti, Frosinone, Rieti, Como, Gorizia, La Spezia, Lodi, Genova, Monza, Oristano, Piacenza, Pistoia, Verona, Catanzaro, l’Aquila), il centrosinistra in 6 (Padova, Belluno, Lecce, Lucca, Taranto, Cuneo); Federico Pizzarotti, ex M5S e ora con una lista civica, si conferma sindaco di Parma. Leoluco Orlando, “civico” di centrosinistra, resta primo cittadino di Palermo, mentre Trapani (dove non è raggiunto il quorum) dovrà tornare alle urne.

Una fotografia che ribalta i colori dei municipi in cui si è votato: le amministrazioni uscenti erano in 15 casi targate centrosinistra, mentre il centrodestra governava in sole 5 città. Padova e Lodi erano commissariate; Parma era guidata da Pizzarotti (ex M5S) e a Verona il primo cittadino era l’ex leghista Flavio Tosi.

Città sindaco uscente nuovo sindaco

PALERMO Leoluca Orlando (lc-cs) Leoluca Orlando

GENOVA Marco Doria (cs) Marco Bucci(cd)

CATANZARO Sergio Abramo (cd) Sergio Abramo (cd)

L’AQUILA Massimo Cialente(cs) Pierluigi Biondi (cd)

ALESSANDRIA M.Rita Rossa (cs) Gianfranco Cuttica (cd)

ASTI Fabrizio Brignolo (cs) Maurizio Rasero(cd+lc)

BELLUNO Jacopo Massaro(lc-cs) Jacopo Massaro(lc-cs)

COMO Mario Lucini (cs) M. Landriscina(cd)

CUNEO Federico Borgna (cs) Federico Borgna

FROSINONE Nicola Ottaviani (cd) Nicola Ottaviani

GORIZIA Ettore Romoli(cd) Rodolfo Ziberna (cd)

LA SPEZIA Massimo Federici(cs) P. Peracchini (lc+cd)

LECCE Paolo Perrone(cd) C. Salvemini (lc+cs)

LODI Commissario Sara Casanova (cd+lc)

LUCCA A.Tambellini (cs) A. Tambellini

MONZA R.Scanagatti(cs) D.Allevi(cd)

ORISTANO Guido Tendas(cs) Andrea Lutzu(cd)

PADOVA Commissario Sergio Giordani(lc+cs)

PARMA F.Pizzarotti(civ) F.Pizzarotti

PIACENZA Paolo Dosi(cs) Patrizia Barbieri(cd)

PISTOIA S.Bertinelli(Cs) Alessandro Tomasi(lc+cd)

RIETI S. Petrangeli(cs) Antonio Cicchetti(lc+cd)

VERONA Flavio Tosi(civ) Federico Sboarina (cd)

TARANTO Ippazio Stefano(cs) Rinaldo Melucci(cs+lc)

TRAPANI Vito Damiano (cd) ?