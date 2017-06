Ballottaggio elezioni Comunali 2017 25 giugno 2017: dove si vota, come si vota

ROMA – Domenica 25 maggio, dalle 7 alle 23, si voterà per il ballottaggio delle elezioni Comunali 2017. Andranno a ballottaggio tre comuni capoluogo di Regione (Catanzaro, Genova, L’Aquila) e 19 comuni capoluogo di provincia (Alessandria, Asti, Belluno, Como, Gorizia, La Spezia, Lecce, Lodi, Lucca, Monza, Oristano, Padova, Parma, Piacenza, Pistoia, Rieti, Taranto, Trapani e Verona).

Come si vota.

Gli elettori dovranno scegliere soltanto tra i due candidati più votati in occasione delle elezioni amministrative dell’11 giugno scorso, e quindi non sarà possibile alcuna forma di voto disgiunto. Al ballottaggio gli elettori potranno scegliere solo il sindaco, non sono ammessi voti alle liste. Sarà eletto sindaco il candidato che otterrà più voti. In caso di parità è proclamato vincitore il candidato collegato alla lista con maggiori voti validi. In caso di ulteriore parità sarà eletto il candidato più anziano.

Liguria.

A Genova Gianni Crivello è il candidato che accorpa Pd, Mdp e la sinistra: ha preso il 34%, ma il 18% dei grillini (o della Cassimatis, candidata cassata proprio dai vertici grillini che ha corso da sola) potrebbe a questo punto votare Marco Bucci del centrodestra e farlo vincere.

Anche a La Spezia Massimo Federici è in vantaggio ma Peracchini del centrodestra spera di ribaltare i risultati.

Toscana.

Anche a Pistoia, Lucca e Carrara si va al ballottaggio. A Pistoia Samuele Bertinelli del centrosinistra cerca la conferma ma, nonostante l’esiguo vantaggio, deve guardarsi le spalle da Alessandro Tomasi.

Anche Lucca ha il sindaco uscente di centrosinistra (e ricandidato). Alessandro Tambellini deve provare a mantenere quel pugno di voti che lo tiene davanti a Remo Santini.

A Carrara invece c’è uno dei casi più simbolici di questo primo turno. In testa c’è il candidato del Movimento 5 Stelle Francesco De Pasquale, attualmente davanti all’uomo del Pd Andrea Zanetti.

CITTA’ SINDACO USCENTE BALLOTTAGGIO

– GENOVA Marco Doria (cs) Marco Bucci(cd) Gianni Crivello(cs)

– CATANZARO Sergio Abramo (cd) Sergio Abramo Antonio Ciconte (lc)

– L’AQUILA Massimo Cialente(cs) Americo di Benedetto(cs) Pierluigi Biondi (cd)

– ALESSANDRIA M.Rita Rossa (cs) M.Rita Rossi(cs) Gianfranco Cuttica (cd)

– ASTI Fabrizio Brignolo(cs) Maurizio Rasero(cd+lc) Angela Motta (cs)

– BELLUNO Jacopo Massaro(cs) Jacopo Massaro(cs) Paolo Gamba (lc)

– COMO Mario Lucini (cs) M. Landriscina(cd) Maurizio Traglio (cs)

– GORIZIA Ettore Romoli(cd) Rodolfo Ziberna (cd) Roberto Collini(cs)

– LA SPEZIA Massimo Federici(cs) P. Peracchini (lc+cd) P. Manfredini (lc+cs)

– LECCE Paolo Perrone(cd) M. Giliberti (lc+cd) C. Salvemini (lc+cs)

– LODI Commissario Carlo Gendarini(lc+cs) Sara Casanova (cd+lc)

– LUCCA A.Tambellini (cs) A. Tambellini Remo Santini (cd+lc)

– MONZA R.Scanagatti(cs) R.Scanagatti D.Allevi(cd)

– ORISTANO Guido Tendas(cs) Andrea Lutzu(cd) Maria Obinu (cs)

– PADOVA Commissario Massimo Bitonci(Cd) Sergio Giordani(lc+cs)

– PARMA F.Pizzarotti(civ) F.Pizzarotti Paolo Scarpa(lc+cs)

– PIACENZA Paolo Dosi(cs) Patrizia Barbieri(cd) Paolo Rizzi(lc+cs)

– PISTOIA S.Bertinelli(Cs) S.Bertinelli Alessandro Tomasi(lc+cd)

– RIETI S. Petrangeli(cs) Antonio Cicchetti(lc+cd) S.Petrangeli

– VERONA Flavio Tosi(civ) Federico Sboarina (cd) Patrizia Bisinella(lc)

– TARANTO Ippazio Stefàno(cs) S. Baldassarri (lc) Rinaldo Melucci(cs+lc)

– TRAPANI Vito Damiano(cd) Girolamo Fazio(lc) Pietro Savona (lc)