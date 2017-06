ROMA – Basilicata: i consiglieri regionali si ridanno i vitalizi aboliti. Accade al consiglio regionale della Basilicata che, grazie a un emendamento alla manovra di assestamento di bilancio, la maggioranza a guida Pd ha reintrodotto la pensione per gli ex consiglieri regionali che erano rimasti esclusi perché la legislatura era durata meno di cinque anni.

Ne beneficerà un gruppo ristretto di consiglieri, quelli in carica tra il 2010 e il 2013: in pratica, non avendo maturato i cinque anni di contribuzione necessari, sarà loro concesso ugualmente di ottenere l’assegno minimo di 1.750 euro al mese a 65 anni, versando la differenza. Differenza che potranno ammortizzare in appena cinque anni.