Beppe Grillo lascia il Movimento 5 Stelle? Il Giornale: “Passa tutto a Rousseau e Davide Casaleggio”

ROMA – Beppe Grillo è pronto a lasciare il Movimento 5 Stelle? Lo scrive Il Giornale, in un articolo a firma di Giampiero Timossi: “La rivoluzione d’ottobre passerà da Rousseau e porterà ad un nuovo contratto sociale con la base del movimento. Verrà annunciata all’ultimo fine settimana di settembre”. Il leader e garante del Movimento 5 Stelle Beppe Grillo starebbe preparando l’addio al partito in favore di Davide Casaleggio. L’addio, scrive il quotidiano diretto da Sallusti, potrebbe avvenire a Bologna, città divenuta il simbolo della rivoluzione pentastellata dopo il successo del Vaffa day del 2007. “Vero, non è la prima volta che si parla di un addio del comico alla politica” ammette il quotidiano, che precisa: “Ma questa volta la decisione sembrerebbe definitiva”.

Il Giornale precisa anche alcune ‘linee guida’ che si starebbero definendo alla Casaleggio Associati: “alla votazione online potrà accedere solo chi è regolarmente iscritto a Rousseau, il sistema operativo del Movimento 5 Stelle”. Finora infatti molto passava dal Blog di Grillo. Ma “partecipare alle discussioni di Rousseau significa essere davvero interessati alle tematiche che vuole portare avanti il Movimento”, avrebbe detto lo stesso Casaleggio in un virgolettato riportato nel retroscena del quotidiano milanese, che chiama questa svolta “La rivoluzione d’Ottobre”. Per il resto solita linea: niente alleanze dopo il voto, e Di Maio premier scelto dalla base.

E Grillo? Per il Giornale la cosa gli starebbe più che bene, e riporta voci di alcuni amici del comico genovese che lo descrivono un po’ stanco, e desideroso di tornare a fare il comico a tempo pieno. Ma, ripetiamo, non è la prima volta che si vocifera di un possibile allontanamento di Grillo dalla guida del M5s: già nel 2015 circolarono voci che sarebbe stato pronto ‘a farsi da parte’. Voci smentite dai due anni di impegno politico da leader che sono seguiti. Per ora nessuna smentita del retroscena sul blog di Grillo.