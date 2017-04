Bersani, D'Alema e i compagni No vaccini. Chi va per questi mari...

ROMA – Bersani, D’Alema, qualunque cosa si pensi di loro questa non se la meritavano. Di doversi vergognare con se stessi. Di aver messo in imbarazzo la propria statura e dignità intellettuale. Di aver fatto torto e di aver inflitto umiliazione ai loro stessi decenni di impegno civile. Di essersi imbrancati, anche non volendo, con gli stregoni del terzo millennio. Con i nemici e i sabotatori della scienza, della medicina, della ragione illuminista. Di aver fatto gruppo con i predicatori e adoratori del pensiero magico.

Già, proprio questo è successo. Un esponente, un parlamentare di Mdp (il gruppo unito di quelli che hanno lasciato il Pd seguendo appunto Bersani, Speranza, D’Alema e di quelli che si sono staccati da Sinistra Italiana) offre patrocinio e concede e reclama pari dignità di opinione a immunologi e biologi che tutti indicano nei vaccini una conquista e garanzia della salute umana e a coloro che sospettano o francamente considerano i vaccino intruglio nocivo e buono solo per le tasche di Big Pharma. E’ questa l’impostura, se non l’attentato alla salute pubblica: spacciare come “par condicio” possibile se non doverosa il “confronto” tra chi ha debellato malattie e chi le sta riportando in circolo.

Non per loro volontà i Bersani e i D’Alema si sono imbrancati con gli Adriano Zaccagnini. Con tutta probabilità non se l’aspettavano una cosa così i Bersani e i D’Alema. Ma potevano invece e dovevano immaginarselo. Chi va per i mari dei No Tap, No Tav, No Tutto di questi pesci piglia. Piglia, pesca i pesci dell’irrazionalità, della suggestione, del complottismo, dell’anti scienza, dell’anti modernità. A quando un convegno di par condicio tra il creazionismo per cui la divinità fece tutto in sette giorni e non più di qualche migliaio di anni fa e l’evoluzionismo di Darwin ridotto a teoria? Se la caveranno, proveranno a cavarsela come fanno oggi dietro la foglia di fico della “iniziativa personale” del compagno No vaccini?