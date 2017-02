"Chi dice di votare domani mattina fa solo propaganda": Maurizio Gasparri vuole...

“Chi dice di votare domani mattina fa solo un po’ di propaganda. Noi vogliamo anche puntare a governare con una coalizione di centrodestra di cui Forza Italia sia la locomotiva. E quindi vogliamo una legge che consenta di avere una maggioranza alla Camera e al Senato. Questo, se si votasse domani mattina, non sarebbe possibile”.

Si è espresso così il vice presidente del Senato Maurizio Gasparri, interpellato a margine di un convegno di Forza Italia, sulle divisioni interne al centrodestra tra chi, come Matteo Salvini e Giorgia Meloni, chiede di andare al voto subito e chi vorrebbe prima armonizzare il sistema elettorale della Camera e quello del Senato. Gasparri ha detto:

“Noi diciamo che con una legge elettorale disomogenea e confusa sarebbe un errore votare, perché non avremmo governabilità. Però non vogliamo perdere tempo” . Non appena la Corte Costituzionale renderà note le motivazioni della sentenza sull’Italicum, “riteniamo che si possa fare una legge analoga per Camera e Senato e avviarci verso la campagna elettorale” .