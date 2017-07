Cicciolina contro Luigi Di Maio: “Vitalizio? Io cinque anni in Parlamento, chiedimi scusa o ti querelo”

ROMA – Ilona Staller, in arte Cicciolina, se la prende con Luigi di Maio che l’aveva citata nell’elenco degli impresentabili che ancora percepiscono il vitalizio: “È offensivo!!! Chiedimi scusa ufficialmente se non sarò costretto a querelarti!!!”.

Ecco il post completo di Cicciolina: “HO LETTO LA DICHIARAZIONE DI LUIGI DI MAIO CHE MI SEMBRA CHE SI VOGLIA A FARSI PUBBLICITA CON IL MIO NOME…DI MAIO.. FAI UNA COSA ANCOR PIU EFFICACE E IMPORTANTE … DIMEZZA TUTTI I STIPENDI DITUTTI I DEPUTATI E SENATORI…E TOGLI I SENATORI A VITA…. E SEMMAI DOPO ELIMINA PURE I VITALIZI DI TUTTI DEPUTATI E SENATORI SIA QUELLI CHE GIA PERCEPISCONO MA ANCHE QUELLI CHE DOVRANNO PERCEPIRE IN UN FUTURO.QUINDI CHE NON CISARANNO PIU PER NESSUNO I VTALIZI NE PER I PRESENTI POLITICI NE PER I FUTURI POLITICI. COMMUNQUE IL PARLAMENTO DECIDERA SUL VOTO. A ME SEMRA CHE VUOI RACCIMOLARE MOLTI VOTI PER IL TUO PARTITO CHE STA IN CRISI !!! STAI GIÀ FACENDO LA CAMPAGNA ELETTORALE PER LE PROSSIME ELEZIONi POLITICHE !!!!! CHISSÀ !?!? FORSE Mi PRESENTERÒ AllE PROSSIME ELEZIONI CON Il MIO PARTITO – DNA – !!! Buona Giornata CICCIOLINA. Ps . Ma come si permette di mettere il mio nome sul Google indicando così -Black list – !! Ma è da querela questo tipo!!!vergognososo le sue dichiarazioni !!!”.