Clemente Mastella, avviso di garanzia per scarichi fogne: “Medito dimissioni”

BENEVENTO – Nuovo avviso di garanzia per il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, in seguito alle indagini della Procura sugli scarichi dei reflui fognari nei fiumi Calore e Sabato, una questione che attanaglia la città da anni.

“Non escludo di dimettermi, come feci da ministro della Giustizia”, fa sapere Mastella. “Io sto da un anno – ha detto l’ex guardasigilli – e voglio capire quali sono le ragioni per le quali qualsiasi sindaco, anche napoleonico, avrebbe potuto rimettere in piedi la depurazione a Benevento ed eliminare inconvenienti presenti da anni e non lo ha fatto”.

“Con questa situazione – ha aggiunto – non credo ci siano gli elementi per continuare in maniera serena. Ho recuperato i soldi per il depuratore, ho organizzato incontri di giunta per quanto riguarda il collettamento, abbiamo posto in essere tutto quello che era possibile e ora mi arriva anche l’avviso di garanzia ad un anno dalla mia elezione”.

”Da ex ministro della Giustizia – conclude – ne prendo atto, ho preso atto di notizie ben più drammatiche, però in questo caso non so come avrei potuto eliminare l’inconveniente che la Procura lamenta nei miei confronti”.