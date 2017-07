Diego Urbisaglia, consigliere Pd choc su Carlo Giuliani: “Placanica doveva prendere meglio la mira”

GENOVA – Mario Placanica, il carabiniere ausiliario che sparò il colpo di pistola fatale contro Carlo Giuliani durante gli scontri del G8 a Genova, “avrebbe dovuto prendere meglio la mira”. Ne è convinto Diego Urbisaglia, consigliere comunale del Pd ad Ancona che nell’anniversario della morte del 23enne ha pensato di salutarlo così, riaprendo una ferita mai rimarginata.

Il post choc di Urbisaglia è apparso puntuale il 20 luglio sulla sua pagina Facebook. Sedici anni prima, alle 17.27 Carlo Giuliani moriva in piazza Alimonda a Genova. Urbisaglia, 39 anni, consigliere comunale e provinciale, scrive in un post visibile solo ai suoi contatti:

“Estate 2001. Ho portato le pizze tutta l’estate per aiutare i miei a pagarmi l’Università e per una vacanza che avrei fatto a settembre. Guardavo quelle immagini e dentro di me tra Carlo Giuliani con un estintore in mano e un mio coetaneo in servizio di leva parteggiavo per quest’ultimo”.