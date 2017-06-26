Elezioni comunali 2017 Alessandria, risultati definitivi: Cuttica Di Revigliasco sindaco

ALESSANDRIA – I risultati definitivi delle elezioni comunali 2017 dopo il ballottaggio a Alessandria.
CANDIDATO/LISTE VOTI %
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CUTTICA DI REVIGLIASCO GIANFRANCO 18.762 55,7%
– LEGA NORD
– FORZA ITALIA
– LISTA CIVICA – SIAMO ALESSANDRIA
– FRATELLI D’ITALIA – ALLEANZA NAZIONALE
ROSSA MARIA RITA 14.937 44,3%
– PARTITO DEMOCRATICO
– LISTA CIVICA – QUARTO POLO
– LISTA CIVICA – LISTA ROSSA
– MODERATI
– LISTA CIVICA – PATTO PER ALESSANDRIA
– SINISTRA – PER ALESSANDRIA
– LISTA CIVICA – PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA