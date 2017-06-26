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Elezioni comunali 2017 Asti, risultati definitivi: Rasero sindaco

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Elezioni comunali 2017 Asti, risultati definitivi: Rasero sindaco

Elezioni comunali 2017 Asti, risultati definitivi: Rasero sindaco

ASTI – I risultati definitivi delle elezioni comunali 2017 dopo il ballottaggio ad Asti. 

CANDIDATO/LISTE VOTI %
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RASERO MAURIZIO 13.218 54,9%
– LISTA CIVICA – MAURIZIO RASERO SINDACO
– LISTA CIVICA – MOVIMENTO CIVICO GALVAGNO
– FRATELLI D’ITALIA – ALLEANZA NAZIONALE
– FORZA ITALIA
– LEGA NORD
– LISTA CIVICA – I GIOVANI ASTIGIANI
– LISTA CIVICA – NOI PER ASTI
– LISTA CIVICA – ASTI E’ TERRITORIO
– LISTA CIVICA – ZAVATTARO PER RASERO
– RIVOLUZIONE CRISTIANA

CERRUTI MASSIMO 10.859 45,1%
– MOVIMENTO 5 STELLE.IT

San raffaele
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