Elezioni comunali 2017 Cerveteri, risultati definitivi: Pascucci sindaco

ROMA – I risultati definitivi delle elezioni comunali 2017 dopo il ballottaggio a Cerveteri, in provincia di Roma.

CANDIDATO/LISTE VOTI %

—————————————————————-

PASCUCCI ALESSIO 8.627 65,4

– LISTA CIVICA – GOVERNO CIVICO

– LISTA CIVICA – FUTURO DEMOCRATICO

– LISTA CIVICA – ANNO ZERO

– FEDERAZIONE DEI VERDI

– LISTA CIVICA – NOI PER CERVETERI

– LISTA CIVICA – FRAZIONI PER PASCUCCI

SINDACO

– LISTA CIVICA – LA VOCE DEI CONSUMATORI

BELARDINELLI ANNA LISA 4.557 34,6

– LISTA CIVICA – CAPACITA’ E PASSIONE

– LISTA CIVICA – ANNA LISA BELARDINELLI

SINDACO

– LISTA CIVICA – NOI CON GUIDO ROSSI

– FRATELLI D’ITALIA – ALLEANZA NAZIONALE.