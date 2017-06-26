Elezioni comunali 2017 Cerveteri, risultati definitivi: Pascucci sindaco

ROMA – I risultati definitivi delle elezioni comunali 2017 dopo il ballottaggio a Cerveteri, in provincia di Roma.
CANDIDATO/LISTE VOTI %
—————————————————————-
PASCUCCI ALESSIO 8.627 65,4
– LISTA CIVICA – GOVERNO CIVICO
– LISTA CIVICA – FUTURO DEMOCRATICO
– LISTA CIVICA – ANNO ZERO
– FEDERAZIONE DEI VERDI
– LISTA CIVICA – NOI PER CERVETERI
– LISTA CIVICA – FRAZIONI PER PASCUCCI
SINDACO
– LISTA CIVICA – LA VOCE DEI CONSUMATORI
BELARDINELLI ANNA LISA 4.557 34,6
– LISTA CIVICA – CAPACITA’ E PASSIONE
– LISTA CIVICA – ANNA LISA BELARDINELLI
SINDACO
– LISTA CIVICA – NOI CON GUIDO ROSSI
– FRATELLI D’ITALIA – ALLEANZA NAZIONALE.