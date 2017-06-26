Elezioni comunali 2017 Frascati, risultati definitivi: Mastrosanti sindaco

FRASCATI – I risultati definitivi delle elezioni comunali 2017 dopo il ballottaggio a Frascati (Roma).
CANDIDATO/LISTE VOTI %
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MASTROSANTI ROBERTO 4.240 53,6%
– LISTA CIVICA – INSIEME PER MASTROSANTI
SINDACO
– LISTA CIVICA – MASTROSANTI SINDACO
– LISTA CIVICA – PRIMA FRASCATI
– LISTA CIVICA – CCF COALIZIONE CIVICA
FRASCATI
– LISTA CIVICA – PF PROGETTO FRASCATI
PAGNOZZI RAFFAELE DETTO LELLO 3.667 46,4%
– PARTITO DEMOCRATICO
– LISTA CIVICA – …E ORA FRASCATI
– LISTA CIVICA – FARE PER FRASCATI
– LISTA CIVICA – FRASCATI IN COMUNE
– CENTRO DEMOCRATICO