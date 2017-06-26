Elezioni comunali 2017 Gorizia, risultati definitivi: Ziberna sindaco

GORIZIA – I risultati definitivi delle elezioni comunali 2017 dopo il ballottaggio a Gorizia.
CANDIDATO/LISTE VOTI %
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ZIBERNA RODOLFO 8.543 59,79%
– CON ZIBERNA FORZA ITALIA BERLUSCONI
– LEGA NORD
– FRATELLI D’ITALIA ALLEANZA NAZIONALE
– AUTONOMIA RESPONSABILE CIVICA PER GORIZIA
– POPOLO DI GORIZIA
– AIUTIAMO GORIZIA CON ZIBERNA
– con ZIBERNA UNIONE DI CENTRO
– Partito Pensionati
COLLINI ROBERTO 3.884 40,21%
– “Partito Democratico” GURIZA GORIZIA
GORICA COLLINI SINDACO
– PERCORSI GORIZIANI
– GORIZIA 100 SOGNI
– GORIZIA E’ TUA