Elezioni comunali 2017 La Spezia, risultati definitivi: Peracchini sindaco

LA SPEZIA – I risultati definitivi delle elezioni comunali 2017 dopo il ballottaggio a La Spezia.
CANDIDATO/LISTE VOTI %
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PERACCHINI PIERLUIGI 20.636 60,0%
– FRATELLI D’ITALIA-AN-FORZA ITALIA
– LEGA NORD
– LISTA CIVICA – LA SPEZIA POPOLARE
– LISTA CIVICA – PER LA NOSTRA CITTA’
– LISTA CIVICA – SPEZIA VINCE
– LISTA CIVICA – UN RINASCIMENTO PER LA
SPEZIA
– LISTA CIVICA – LISTA BIANCHI
MANFREDINI PAOLO 13.771 40,0%
– PARTITO DEMOCRATICO
– LISTA CIVICA – LA SPEZIA BELLA FORTE UNITA
– LAICI SOCIALISTI
– LISTA CIVICA – NOI CITTADINI PER LA SPEZIA
– SINISTRA – A SINISTRA!
– ITALIA DEI VALORI