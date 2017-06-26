Elezioni comunali 2017 L’Aquila, risultati definitivi: Biondi sindaco

L’AQUILA – I risultati definitivi delle elezioni comunali 2017 dopo il ballottaggio a L’Aquila:
CANDIDATO/LISTE VOTI %
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BIONDI PIERLUIGI 16.410 53,5
– FORZA ITALIA
– NOI CON SALVINI
– FRATELLI D’ITALIA – ALLEANZA NAZIONALE
– LISTA CIVICA – BENVENUTO PRESENTE
– LISTA CIVICA – L’AQUILA FUTURA
– UNIONE DI CENTRO
– RIVOLUZIONE CRISTIANA
DI BENEDETTO AMERICO 14.249 46,5
– PARTITO DEMOCRATICO
– LISTA CIVICA – IL PASSO POSSIBILE
– ARTICOLO UNO DEMOCRATICI E PROGRESSISTI
– LISTA CIVICA – CAMBIARE INSIEME
– DEMOCRATICI E SOCIALISTI
– LISTA CIVICA – SICUREZZA LAVORO
– ABRUZZO CIVICO
– SOCIALISTI E POPOLARI
– LISTA CIVICA – TERRITORIO COLLETTIVO.