Elezioni comunali 2017 Lecce, risultati definitivi: Salvemini sindaco

LECCE – I risultati definitivi delle elezioni comunali 2017 dopo il ballottaggio a Lecce.
CANDIDATO/LISTE VOTI %
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SALVEMINI CARLO MARIA 22.050 54,8
– LISTA CIVICA – LECCE CITTA’ PUBBLICA
– PARTITO DEMOCRATICO
– UNIONE DI CENTRO
– LISTA CIVICA – UN’ALTRA LECCE
– LISTA CIVICA – SVEGLIA LECCE
– LISTA CIVICA – LA PUGLIA IN PIU’
– LISTA CIVICA – UNA BUONA STORIA
– LISTA CIVICA – ANDARE OLTRE
– LISTA CIVICA – IDEA X LECCE
– LISTA CIVICA – CAMBIAMO LECCE
– LISTA CIVICA – LECCE AREA METROPOLITANA
– PENSIONATI E INVALIDI GIOVANI INSIEME
GILIBERTI MAURO 18.220 45,2
– DIREZIONE ITALIA
– LISTA CIVICA – GRANDE LECCE
– FORZA ITALIA
– FRATELLI D’ITALIA – ALLEANZA NAZIONALE
– LISTA CIVICA – LECCE CITTA’ DEL MONDO
– LISTA CIVICA – LECCE POPOLARE
– LISTA CIVICA – LISTA GILIBERTI
– NOI CON SALVINI.