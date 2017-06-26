Elezioni comunali 2017 Legnano, risultati definitivi: Fratus sindaco

LEGNANO – I risultati definitivi delle elezioni comunali 2017 dopo il ballottaggio a Legnano (Milano).
CANDIDATO/LISTE VOTI %
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FRATUS GIANBATTISTA 10.865 55,8%
– LEGA NORD
– FORZA ITALIA
– FRATELLI D’ITALIA – ALLEANZA NAZIONALE
– LISTA CIVICA – LEGNANO FUTURA
– LISTA CIVICA – PROTEGGIAMO LEGNANO
CENTINAIO ALBERTO 8.591 44,2%
– PARTITO DEMOCRATICO
– LISTA CIVICA – INSIEME PER LEGNANO
– LISTA CIVICA – PIU’ LEGNANO
– UNIONE ITALIANA
– PARTITO SOCIALISTA ITALIANO – ALTRI
– LISTA CIVICA – NOI DELLA LOMBARDIA X
LEGNANO