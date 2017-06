Elezioni comunali 2017 Lodi, risultati definitivi: Casanova sindaco

LODI – I risultati definitivi delle elezioni comunali 2017 dopo il ballottaggio a L’Aquila.

CANDIDATO/LISTE VOTI %

—————————————————————-

CASANOVA SARA 9.859 56,9%

– LEGA NORD

– LISTA CIVICA – SARA’ IL FUTURO DI LODI

– LISTA CIVICA – LA SVOLTA PER LODI

– LISTA CIVICA – GIOVANI PER LODI

– FORZA ITALIA

– LISTA CIVICA – UNITI PER LODI

– LISTA CIVICA – PASSIONE PER LODI

– FRATELLI D’ITALIA-ALTRI

– PARTITO PENSIONATI

GENDARINI CARLO 7.468 43,1%

– PARTITO DEMOCRATICO

– LISTA CIVICA – GENDARINI SINDACO LODI

CIVICA

– LISTA CIVICA – CARLO GENDARINI SINDACO

– LISTA CIVICA – LODI COMUNE SOLIDALE

– LISTA CIVICA – LODI IN PRIMA PERSONA