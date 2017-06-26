Elezioni comunali 2017 Lodi, risultati definitivi: Casanova sindaco

LODI – I risultati definitivi delle elezioni comunali 2017 dopo il ballottaggio a L’Aquila.
CANDIDATO/LISTE VOTI %
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CASANOVA SARA 9.859 56,9%
– LEGA NORD
– LISTA CIVICA – SARA’ IL FUTURO DI LODI
– LISTA CIVICA – LA SVOLTA PER LODI
– LISTA CIVICA – GIOVANI PER LODI
– FORZA ITALIA
– LISTA CIVICA – UNITI PER LODI
– LISTA CIVICA – PASSIONE PER LODI
– FRATELLI D’ITALIA-ALTRI
– PARTITO PENSIONATI
GENDARINI CARLO 7.468 43,1%
– PARTITO DEMOCRATICO
– LISTA CIVICA – GENDARINI SINDACO LODI
CIVICA
– LISTA CIVICA – CARLO GENDARINI SINDACO
– LISTA CIVICA – LODI COMUNE SOLIDALE
– LISTA CIVICA – LODI IN PRIMA PERSONA