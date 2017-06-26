Elezioni comunali 2017 Padova, risultati definitivi: Giordani sindaco

PADOVA – I risultati definitivi delle elezioni comunali 2017 dopo il ballottaggio a Padova.
CANDIDATO/LISTE VOTI %
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GIORDANI SERGIO 47.888 51,8
– PARTITO DEMOCRATICO
– LISTA CIVICA – COALIZIONE CIVICA PER
PADOVA
– LISTA CIVICA – LORENZONI SINDACO
– LISTA CIVICA – GIORDANI SINDACO
– LISTA CIVICA – AREA CIVICA
– LISTA CIVICA – PADOVA BENE COMUNE
– LA SINISTRA
– LISTA CIVICA – PADOVA E’ GIORDANI
BITONCI MASSIMO 44.488 48,2
– LISTA CIVICA – BITONCI SINDACO
– LEGA NORD
– FORZA ITALIA
– FRATELLI D’ITALIA – ALLEANZA NAZIONALE
– LISTA CIVICA – OSA SPOSATO SINDACO
– LISTA CIVICA – PRIMA PADOVA
– DIREZIONE ITALIA
– LISTA CIVICA – VENETO LIBERTA’
– LISTA CIVICA – MOVIMENTO DEL BUONSENSO.