Elezioni comunali 2017 Pistoia, risultati definitivi: Tomasi sindaco

PISTOIA – I risultati definitivi delle elezioni comunali 2017 dopo il ballottaggio a Pistoia.

CANDIDATO/LISTE VOTI %

—————————————————————-

TOMASI ALESSANDRO 19.049 54,3

– FRATELLI D’ITALIA – ALLEANZA NAZIONALE

– LEGA NORD

– FORZA ITALIA-CENTRISTI X L’EUROPA

– LISTA CIVICA – PISTOIACONCRETA

BERTINELLI SAMUELE 16.043 45,7

– PARTITO DEMOCRATICO

– LISTA CIVICA – PISTOIA CITTA’ DI TUTTI

– LISTA CIVICA – PISTOIA SPIRITO LIBERO

– LISTA CIVICA – INSIEME PER PISTOIA

– SINISTRA – PER PISTOIA

– LISTA CIVICA – LA NUOVA CITTA’

– FEDERAZIONE DEI VERDI

– LISTA COMUNISTA

– LISTA CIVICA – CITTADINI PER PISTOIA.