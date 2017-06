Elezioni comunali 2017 Rieti, risultati definitivi: Cicchetti sindaco

RIETI – I risultati definitivi delle elezioni comunali 2017 dopo il ballottaggio a Rieti.

CANDIDATO/LISTE VOTI %

—————————————————————-

CICCHETTI ANTONIO 12.660 50,2

– FORZA ITALIA

– LISTA CIVICA – UNITI PER RIETI

– LISTA CIVICA – #IOCISTO

– AGIRE-FRATELLI D’ITALIA-AN

– LISTA CIVICA – PATTO X RIETI

– LISTA CIVICA – ALTERNATIVA PER RIETI

– DIREZIONE ITALIA

– LISTA CIVICA – AMO RIETI

– UNIONE DI CENTRO

PETRANGELI SIMONE 12.560 49,8

– PARTITO DEMOCRATICO

– LISTA CIVICA – AVANTI TUTTA!

– LISTA CIVICA – RIETI CAMBIA

– LISTA CIVICA – RIETIMERITA

– LISTA CIVICA – COALIZIONE CIVICA

– PARTITO SOCIALISTA ITALIANO

– LISTA CIVICA – ALLEANZA PER RIETI.