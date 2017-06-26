Elezioni comunali 2017 Rieti, risultati definitivi: Cicchetti sindaco

RIETI – I risultati definitivi delle elezioni comunali 2017 dopo il ballottaggio a Rieti.
CANDIDATO/LISTE VOTI %
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CICCHETTI ANTONIO 12.660 50,2
– FORZA ITALIA
– LISTA CIVICA – UNITI PER RIETI
– LISTA CIVICA – #IOCISTO
– AGIRE-FRATELLI D’ITALIA-AN
– LISTA CIVICA – PATTO X RIETI
– LISTA CIVICA – ALTERNATIVA PER RIETI
– DIREZIONE ITALIA
– LISTA CIVICA – AMO RIETI
– UNIONE DI CENTRO
PETRANGELI SIMONE 12.560 49,8
– PARTITO DEMOCRATICO
– LISTA CIVICA – AVANTI TUTTA!
– LISTA CIVICA – RIETI CAMBIA
– LISTA CIVICA – RIETIMERITA
– LISTA CIVICA – COALIZIONE CIVICA
– PARTITO SOCIALISTA ITALIANO
– LISTA CIVICA – ALLEANZA PER RIETI.