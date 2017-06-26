MILANO – I risultati definitivi delle elezioni comunali 2017 dopo il ballottaggio a Sesto San Giovanni, in provincia di Milano.
CANDIDATO/LISTE VOTI %
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DI STEFANO ROBERTO 16.062 58,6
– LISTA CIVICA – SESTO NEL CUORE
– LEGA NORD
– FORZA ITALIA
– LISTA CIVICA – DI STEFANO SINDACO
– LISTA CIVICA – X CAPONI SINDACO
– LISTA CIVICA – CITTADINI DI SESTO
– FRATELLI D’ITALIA – ALLEANZA NAZIONALE
– LISTA CIVICA – #SESTOQUA
– P.LIBERALE ITALIANO
CHITTO’ MONICA LUIGIA 11.334 41,4
– PARTITO DEMOCRATICO
– LISTA CIVICA – INSIEME CON MONICA CHITTO’
– LISTA CIVICA – LISTA POPOLARE X SESTO
– SINISTRA – IN MOVIMENTO
– LISTA CIVICA – LA FABBRICA DELLA CITTA’.