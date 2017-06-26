Elezioni comunali 2017 Taranto, risultati definitivi: Melucci sindaco

TARANTO – I risultati definitivi delle elezioni comunali 2017 dopo il ballottaggio a Taranto.
CANDIDATO/LISTE VOTI %
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MELUCCI RINALDO 26.913 50,9%
– PARTITO DEMOCRATICO
– LISTA CIVICA – TARANTO BENE COMUNE
– PARTITO SOCIALISTA ITALIANO
– LISTA CIVICA – PER TARANTO DIAMOCI DEL NOI
– LISTA CIVICA – CHE SIA PRIMAVERA
– CENTRISTI-ALTRI
– LISTA CIVICA – LA SCELTA #PERTARANTO
– LISTA CIVICA – INSIEME PER CAMBIARE
BALDASSARI STEFANIA 25.955 49,1%
– LISTA CIVICA – FORZA TARANTO
– LISTA CIVICA – LISTA BALDASSARI
– LISTA CIVICA – TARANTO NEL CUORE
– LISTA CIVICA – PROGETTO IN COMUNE
– DIREZIONE TARANTO
– LISTA CIVICA – TARANTO RINASCE
– LISTA CIVICA – AMBIENTE E LAVORO
– LISTA CIVICA – ID INIZIATIVA DEMOCRATICA