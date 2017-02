Emanuele Montini al posto di Paolo Berdini? Rumors sulla giunta Raggi

ROMA – Emanuele Montini al posto di Paolo Berdini come Assessore all’Urbanistica del Comune di Roma? La voce si fa sempre più insistente nelle ultime ore. Berdini paga le intercettazioni in cui parla male del sindaco Virginia Raggi, in cui insinua per esempio che abbia una love story con Salvatore Romeo. Al momento è stato sospeso ma formalmente è ancora nella giunta.

Scrive Giovanna Vitale su Repubblica:

Montini, che è uno storico collaboratore dei 5S, attualmente è capo staff dell’assessore alla Scuola Laura Baldassarre. Ma per lui in Campidoglio non è la prima volta: ha lavorato con Rutelli e già a dicembre era stata ventilata l’ipotesi che potesse essere proprio lui a succedere a Berdini. È stato anche coordinatore nazionale di Italia Nostra, oltre che capo del legislativo del gruppo M5S alla Camera. Allontanato, si racconta nei corridoi di Montecitorio, con l’accusa di avere la mano pesante e la penna rossa facile sulle interrogazioni dei deputati grillini.

La voce di Montini era circolata già negli ultimi giorni, ma era sempre stata smentita da voci interne al Movimento 5 Stelle: “Se stiamo pensando a Emanuele Montini come successore di Berdini all’assessorato all’Urbanistica? Non mi risulta, stiamo lavorando. Se stiamo pensando già a un sostituto di Berdini? Assolutamente no”. Così il capogruppo del M5S in Campidoglio interpellato, a margine della seduta d’Aula, sui rumors che circolano in Campidoglio sul possibile successore dell’assessore all’Urbanistica Paolo Berdini.