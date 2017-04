Fine vita, Camera vota: paziente potrà abbandonare le cure

ROMA – Il paziente che vorrà abbandonare la terapia, ne avrà facoltà. Lo prevede un emendamento al ddl sul Biotestamento appena approvato in Commissione alla Camera. Il provvedimento sopprime il sesto comma del primo articolo del testo. Il comma eliminato prescriveva infatti che “il rifiuto del trattamento sanitario indicato dal medico o la rinuncia al medesimo non possono comportare l’abbandono terapeutico. Sono quindi sempre assicurati il coinvolgimento del medico di famiglia e l’erogazione delle cure palliative”.

L’emendamento del presidente della Commissione Affari Sociali, Mario Marazziti è passato a larghissima maggioranza: i voti a favore sono stati 360, 21 i contrari e due astenuti.

Nel ddl entra così il principio del divieto dell’accanimento terapeutico e il conseguente riconoscimento del diritto del paziente di abbandonare totalmente la terapia. In base al testo, “Il medico, avvalendosi di mezzi appropriati allo stato del paziente deve adoperarsi per alleviarne le sofferenze, anche in caso di rifiuto o di revoca del consenso al trattamento sanitario indicato dal medico. A tal fine, è sempre garantita un’appropriata terapia del dolore con il coinvolgimento del medico di medicina generale e l’erogazione delle cure palliative”.