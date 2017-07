ROMA – Francesco Maria Corsi assolto. L’ex consigliere comunale di Alemanno fu accusato di vendere case “fantasma”. L’ex consigliere comunale di Roma ed ex delegato al decoro dell’allora sindaco Alemanno, Francesco Maria Orsi, è stato assolto dall’accusa di associazione a delinquere e truffa. Lo hanno deciso i giudici della sesta sezione penale di Roma. La vicenda è legata ad una presunta truffa da un milione e 200 mila euro realizzata attraverso la prospettazione di un progetto edilizio e la vendita di immobili mai realizzati.

Con Orsi, difeso dall’avvocato Romolo Reboa, sono stati assolti anche gli altri tre imputati: Umberto Santich, Luigi Maniero e Stefano Masotti. In base all’impianto accusatorio i quattro, tramite una società, rappresentavano la possibilità di acquistare immobili in un complesso di via della Maglianella.

“E’ con grande soddisfazione che il mio cliente ha accolto la notizia della sua assoluzione al termine di un processo durato oltre 4 anni e di una gogna mediatica di oltresei che hanno sconvolto la vita di un ex ufficiale dei carabinieri divenuto stimato imprenditore”, così l’avv. Romolo Reboa ha commentato la decisione del Tribunale, “questa sentenza era stata preceduta dall’ulteriore assoluzione dall’accusa di riciclaggio, ma purtroppo i tempi della giustizia non potranno restituire all’Orsi quella vita che, fortunatamente, l’imparzialità e la competenza della Magistratura giudicante gli permetterà comunque di proseguire, mostrando il proprio volto alla luce del sole, come può farlo solo chi è stato giudicato innocente”, così ha concluso l’avv. Romolo Reboa.