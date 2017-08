GENOVA – Su Facebook faceva battute sui profughi siriani e postava foto in compagnia di Giorgia Meloni e Ignazio Larussa, ma in Comune, a Genova, è consigliere delegato con il centrosinistra. Lui è Massimo Pantini.

Eletto nel municipio Valpolcevera con Fratelli d’Italia, Pantini, guardia giurata, è oggi consigliere delegato alla sicurezza in una giunta a guida Pd, scrive Massimiliano Salvo su Repubblica.

“Seguirà insieme a me il tema della sicurezza, coadiuvandomi”, spiega il presidente del municipio V Federico Romeo, del Partito Democratico. “Quando ho presentato la Giunta c’è stato un patto civico che spazia dalla sicurezza all’immigrazione, dall’inclusione sociale al trasporto pubblico, alla cultura e all’integrazione. Lui si è impegnato al rispetto di questi temi. Evidentemente è cambiato”.

In municipio, infatti, Pantini è entrato nel Gruppo Misto, e la sua astensione, scrive Repubblica, è stata “determinante per consentire l’elezione del presidente Romeo”. Il suo voto per l’elezione della Giunta è stato quindi favorevole.

“Non guardo Facebook”, precisa Romeo. “Quindi non ho idea di cosa abbia pubblicato in passato Pantini. Posso solo dire che ci sta dando una grande mano nel segnalare le carcasse d’automobili in Valpolcevera”.

Di diverso avviso Davide Ghiglione e Sara Gallo, consiglieri del gruppo Chiamami Genova nel municipio V:

“Capiamo l’imbarazzo dei consiglieri del Pd e della Lista Crivello che siedono in consiglio municipale e magari si dichiarano antifascistinel governare grazie all’appoggio di chi comunque è stato eletto nelle file di un partito che nel suo simbolo ha la fiamma del Movimento Sociale Italiano”.

