RIMINI – “Siamo al fianco di Barcellona. Io non credo alla propaganda di alcuni siti islamici, ma sono consapevole che nessun Paese, neanche l’Italia, possa sentirsi al riparo dalla minaccia”: a dirlo, nel suo intervento al Meeting di Comunione e Liberazione in corso a Rimini, è il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni.

“E’ decisivo che da tutti venga il sostegno alle forze dell’ordine, all’intelligence, ai militari impegnati per garantire la sicurezza”, ha sottolineato Gentiloni al meeting dell’amicizia tra i popoli che si è aperto domenica 20 agosto. “Fare sentire il Paese unito attorno alle forze che lavorano per la sicurezza è altrettanto importante rispetto al ripetere che i terroristi non ci costringeranno a rinunciare alla nostra libertà. La difendiamo, lo facciamo ringraziando ogni giorno chi ci consente di vivere liberi”, ha concluso.

“Daesh è stato sconfitto, ha perso la sua partita fondamentale che era quella di far diventare uno Stato la propria presenza terroristica, ma la sua minaccia continua e riguarda tutti”, ha sottolineato il premier nel suo intervento al Meeting.

Il presidente del Consiglio ha parlato anche della questione immigrazione: “La risposta è il governo dei flussi e il contrasto dell’immigrazione clandestina, la risposta non è l’esclusione né la negazione della realtà. Queste non sono una garanzia di sicurezza ma semmai di insicurezza per il Paese”, ha detto al Meeting fondato da don Luigi Giussani.

E sempre su questo tema: “Il governo non deve avere paura di riconoscere diritti e di chiedere rispetto dei doveri anche a chi in Italia è nato e studia nelle nostre scuole. Chi semina odio e facili illusioni non farà un buon raccolto in un contesto di lunga durata”.