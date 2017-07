Giorgio Napolitano, vacanze extra lusso sulle Dolomiti con volo di Stato e scorta rinforzata

ROMA – Vacanze extra lusso per Giorgio Napolitano con tanto di aereo di Stato e scorta rinforzata. A fargli i conti in tasca è il quotidiano Il Tempo. Anche quest’anno, come da tradizione ormai, il Presidente emerito della Repubblica è tornato in Alto Adige, per trascorrere due settimane di villeggiatura in Val Pusteria, insieme con la inseparabile moglie Clio.

La sua scorta è giunta in treno a Bolzano con un Freccia Argento partito da Roma Termini alle 9.45. I coniugi Napolitano sono invece volati in Trentino a bordo del trireattore “Falcon 900” del trentunesimo stormo dell’ Aeronautica Militare, partito alle 9,30 da Ciampino. Altri cinque uomini della scorta li hanno accompagnati a bordo. Per l’occasione, durante il soggiorno, la Questura di Bolzano gli ha messo a disposizione altri agenti.

Alloggerà – come ormai da qualche anno – in un resort 4 stelle a Sesto Pusteria, ai piedi delle Dolomii. Davanti all’albergo, all’imbocco della Val Fiscalina ad oltre 1.300 metri di altitudine, ad attendere Giorgio e Clio Napolitano c’era l’ex senatore e amico Emanuele Macaluso.

Per lui è stata riservata la top suite Gallo Cedrone da 500 euro a notte dell’hotel Bad Moos, incluso tra le 100 migliori Spa d’Italia: 52 metri quadrati con stufa rustica, zona giorno e notte separate, insomma un vero e proprio appartamento.