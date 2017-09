ROMA – Ileana Argentin, Pd, a ruota libera: “Minniti comunista, Berlusconi capelli tatuati, Di Battista così bello da…”. Su Radio Cusano Campus la deputata Pd Ileana Argentin a ruota libera: su Minniti comunista, i 5 Stelle insopportabili ma Di Battista bel ragazzo, su Berlusconi con i capelli tatuati…

Ileana Argentin, deputata del Partito Democratico, è intervenuta questa mattina ai microfoni di ECG, il programma condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio su Radio Cusano Campus, l’emittente dell’Università degli Studi Niccolò Cusano.

Sull’operato del ministro Minniti: “Minniti di destra? No, Minniti è comunista, è una cosa diversa. Però se noi vogliamo pensare a Minniti pensiamo anche al fatto che è vero che sta mandando avanti tendenze forti sull’immigrazione, tendenze che definirei eccessive, però con Orlando ha trovato il modo al momento di dare una serie di risposte concrete che forse modificheranno il suo atteggiamento che è un po’ troppo rigido. Stimo molto Minniti, non potrebbe mai essere un candidato Premier, perché è l’uomo di D’Alema, così viene considerato nel mondo politico”.

Sul Movimento Cinque Stelle: “Chi voterei alle primarie tra Di Battista, Di Maio, Fico o Morra? Nessuno, li trovo insopportabili, incapaci, inesorabilmente vuoti. Io sono fiera di stare nel Pd anche se adesso siamo considerati quelli brutti e cattivi in questa fase storica, ma almeno qualche valore ce l’abbiamo. Questi sono il nulla, sono meno di nulla. Se dovessi votare qualcuno per forza voterei Di Battista, perché è bello”.

Su Berlusconi: “Mi fa tristezza, poveraccio. Ha dato. Ancora parliamo di Berlusconi? Ha più di 80 anni, perché gli italiani gli perdonano tutto? Solo perché è ricco e forte? Vorrei capire a chi piace Berlusconi, può piacere a uno che ama i soldi, io l’ho visto più volte, ha quel capello tatuato che è meraviglioso, è pesante da gestire anche esteticamente. E poi ci siamo dimenticati tutto quello che ha combinato con le donne, con i festini, e altre cose simili?”.

Sull’assistenza s******i per i disabili: “A Bologna ci sarà il primo corso di formazione per quelle persone che potranno assistere anche s**********e i disabili. Finalmente un qualcosa di concreto, figure simili diventeranno un supporto fondamentale per i disabili e le loro famiglie. Non posso che sperare che sia l’inizio di un percorso che garantisca pari opportunità, anche a livello s******e”. (ascolta l’audio di Radio Cusano Campus)