ROMA – Italia civica: Berlusconi ha pronto il nuovo partito satellite per raccogliere i centristi in fuga. Le dimissioni del ministro alfaniano dissidente Enrico Costa dal governo Gentiloni sono solo l’inizio di quello che può essere chiamato un contro-esodo dell’area centrista in vista di un riposizionamento a destra ispirato da un Berlusconi tornato centrale negli equilibri politici italiani. Sotto la sua regia sta per venire alla luce un nuovo partito, di cui sarebbe già pronto il nome, “Italia civica”.

Una lista satellite da affiancare a Forza Italia, un contenitore capace di raccogliere le varie esperienze della diaspora centrista e in grado di superare il 3%: “Italia civica”, un nome che occhieggia alle liste locali che fiancheggiano i partiti storici alle comunali, suggerisce l’informato redattore politico de La Stampa, da lanciare in Parlamento a brevissima scadenza, prima della pausa estiva.