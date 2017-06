Laura Boldrini: “Auguri alla deputata neo mamma. Il papà? Non è parte in causa”

ROMA – “I papà non sono parte in causa”. Durante la seduta alla Camera Laura Boldrini ha inviato “un saluto molto sentito a Celeste Costantino, la nostra collega che ha fatto una bambina che si chiama Bianca e che sta bene: un saluto a mamma e bimba“. “E al papà?”, chiede Antonio Palmieri di Forza Italia. Il presidente della Camera ha dato una risposta che ha spiazzato tutti i colleghi deputati. “Come dice? Il papà e non è parte in causa in questo caso. Scusate, la bambina è stata fatta da Celeste Costantino, è nostra collega e noi ci rivolgiamo a lei, essenzialmente a lei”, ha affermato la Boldrini.

Daniele Capezzone, come ha raccontato sul suo profilo Facebook, ha quindi chiesto la parola “per fare gli auguri anche al marito o al compagno della nostra parlamentare, visto che crediamo, dopo ampia riflessione, che anche il papà abbia avuto un qualche ruolo nella nascita della bimba”. Una Boldrini visibilmente imbarazzata, a quel punto, si è dovuta arrendere e ha concluso: “Sarà un piacere fare gli auguri anche al papà“.