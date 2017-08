ROMA – Lega Nord: pm di Genova chiedono sequestro immediato dei 49 milioni della condanna a Bossi e Belsito. La condanna del tribunale di Genova di Umberto Bossi e dell’ex tesoriere Francesco Belsito (a due anni e mezzo e quattro anni e dieci mesi) aveva disposto anche la restituzione di 49 milioni di euro da parte della Lega Nord, il frutto cioè della truffa con cui, tra il 2008 e il 2010, i due avrebbero presentato rendicontazioni non veritiere allo scopo di ottenere indebitamente fondi pubblici che per l’accusa sarebbero stati usati, in gran parte, per spese personali della famiglia Bossi. Bene: fino a oggi l’attuale segretario Matteo Salvini, confidando peraltro in un diverso giudizio in Appello, aveva potuto irridere la sentenza, dichiarando provocatoriamente che la Lega al massimo avrebbe potuto pagare 49 euro.

Oggi però è giunta la richiesta dei pm di Genova di rendere esecutivo da subito il ristoro dei 49 milioni, ristoro che spetta alla Lega, dicono i giudici, perché se è vero che gli attuali amministratori sono estranei alla truffa, è altrettanto vero che di quei soldi è il partito che ne beneficia e ne ha beneficiato, regnante prima Maroni e adesso Salvini.