Leva obbligatoria, la proposta della Lega per reintrodurla: “Servizio militare per tutti per 8 mesi”

ROMA – È stata assegnato alle Commissioni riunite Difesa e Affari costituzionali il disegno di legge del senatore Sergio Divina per reintrodurre la leva obbligatoria, abolita nel 2004.

Cosa prevede il disegno di legge? Il testo del disegno di legge prevede la leva obbligatoria sia per gli uomini sia per le donne, è previsto un periodo di 8 mesi di servizio civile o militare, che verrà poi conteggiato ai fini pensionistici. Il percorso, civile o militare, potrà essere scelto liberamente da ogni ragazzo, e non pregiudicherà la sua formazione accademica. L’età per la ferma obbligatoria sarà tra i 18 e i 28 anni.

L’idea – recita il testo – è quella di rinforzare il senso di appartenenza territoriale e recuperare un sentimento di identità patriottica, ormai diluito secondo il senatore Divina. “Oggi accade invece che spesso scelte di ferma militare o civile volontaria rispondano a ragioni che poco hanno a che fare con la solidarietà o l’appartenenza al territorio, configurandosi piuttosto, senza nulla togliere peraltro all’ottimo servizio che viene prestato, come opportunità di impiego per chi non trova differentemente occupazione”.