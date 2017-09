ROMA – M5s: ecco i criteri da rispettare per candidarsi premier. Il blog di Beppe Grillo pubblica le regole, attese da giorni, per le primarie per il candidato alla premiership. Chi ritiene di avere i requisiti necessari per avanzare la propria candidatura, dovrà provvedere entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno lunedì 18 settembre 2017 ad accettare la candidatura accedendo alla propria pagina”, si legge nel post che aggiunge: la lista dei candidati “verrà sottoposta alla votazione in Rete”. Al voto avranno accesso gli iscritti al M5S entro il 1 gennaio 2017.

“In vista delle prossime elezioni politiche, riteniamo opportuno che il Candidato Premier e designando Capo della forza politica che depositerà il programma elettorale sotto il simbolo del MoVimento 5 Stelle per le prossime elezioni, venga scelto con una votazione online svolta tra gli iscritti al sito www.movimento5stelle.it e abilitati ad accedere a Rousseau, in linea con quanto previsto dall’art. 4 del “Non Statuto” e, quindi, quale “strumento di consultazione per l’individuazione, selezione e scelta di quanti potranno essere candidati a promuovere le campagna di sensibilizzazione sociale, culturale e politica promosse da Beppe Grillo nell’ambito del blog www.beppegrillo.it così come le proposte e le idee condivise nell’ambito del sito www.movimento5stelle.it”.

Ai fini dell’esperimento della selezione dei candidati e della relativa votazione, si dettagliano di seguito i criteri di candidabilità e di votazione”, si legge ancora nel post che sembra indicare, quindi, una votazione secca sulla lista dei candidati che uscirà da lunedì prossimo.