Marchionne: “Io candidato centrodestra? Non ci penso proprio”

ROMA – “Berlusconi è un grande, nella sua uscita ha spiazzato tutti quanti, chapeau per lui” ma a fare il candidato leader del centrodestra non ci pensa proprio, “nemmeno di notte”. Così Sergio Marchionne, al suo arrivo al paddock della Ferrari al Gp d’Austria, respinge con cortesia l’idea di Silvio Berlusconi di candidarlo nella corsa per Palazzo Chigi. Nei giorni scorsi il nome del numero Uno di Fca era stato avanzato come candidato premier ideale per il Cavaliere spiazzando gli alleati.

Parlando con il quotidiano Il Tempo, nei giorni scorsi, Berlusconi aveva chiarito così la sua idea: “Per il centrodestra punto su Sergio Marchionne. Tra non molto gli scade il contratto negli Stati Uniti, e se ci pensate bene sarebbe l’ideale…”.

Uscita che non è stata apprezzata affatto dalle altre componenti del possibile schieramento che sfiderà Pd e M5S alle prossime elezioni politiche. “Marchionne candidato? Mi aspetto una smentita da Berlusconi”, aveva replicato a stretto giro Giorgia Meloni, la leader di Fratelli d’Italia. Sbrigativo anche il commento di Matteo Salvini. “Il totonomi non m’interessa. Io voglio sapere da questa gente che cos’ha intenzione di fare su flat tax, blocco navale e legge Fornero”.