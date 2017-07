ROMA – Il senatore di Ap Massimo Cassano, annuncia le proprie dimissioni, “a far data da oggi” 21 luglio dall’incarico di Sottosegretario al Lavoro del Governo. Lo comunica il parlamentare pugliese con una nota.

Il senatore Massimo Cassano che si è appena dimesso da sottosegretario al Lavoro dovrebbe lasciare Ap e aderire direttamente a Forza Italia senza passare per l’ormai famosa “quarta gamba” ipotizzata da Berlusconi per accogliere i “transfughi”.

Il 22 luglio infatti è prevista una conferenza stampa del partito in Puglia in cui si annunciano “importanti novità”. Cassano, ricordano alcuni parlamentari forzisti, durante il governo Vendola in Puglia, fu “il consigliere regionale più votato” ovviamente con il centrodestra cioè un “redordman delle preferenze”.