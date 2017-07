Massimo Corsaro a Emanuele Fiano: “Hai sopracciglia così per coprire i segni della circoncisione”

ROMA – “Porta le sopracciglia così per coprire i segni della circoncisione…” E’ il commento postato su Facebook dal deputato fittiano Massimo Corsaro sopra una foto di Emanuele Fiano relatore del ddl sull’apologia del fascismo. Il suo post ha ricevuto ovviamente una lunga serie di commenti negativi: “Al di là dell’indegna colorazione antisemita della sua ignobile battuta, un consiglio: non faccia ironia sull’altrui estetica; vista la sua, così approssimativa, non se lo può permettere”. E anche: “Che brutta cosa da leggere”.Qualcuno invece lo difende: “Brutti sfigati , mica è un insulto antisemita! Figuriamoci poi da Massimo Corsaro…che c’ha la stella nel cuore…”.

“Si io sono circonciso ed ebreo. Orgogliosamente. Massimo Corsaro invece esprime oggi il peggio dell’antisemitismo di stampo fascista con questo post. Mi dispiace per mio padre e per tutti quelli che per via della circoncisione sono stati torturati, massacrati o uccisi. Mi dispiace che la mia battaglia culturale non sia stata abbastanza forte contro tutti questi. Non mi farete tacere”. Così Emanuele Fiano, parlamentare del Partito Democratico, in un post su Facebook in risposta a Massimo Corsaro.

Renzi chiede le dimissioni. “Chi insulta @emanuelefiano per la sua religione, insulta ciascuno di noi. Corsaro si dimetta, se sa cos’è la dignità #iostoconlele”. Così Matteo Renzi su twitter.