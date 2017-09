ROMA – “Non chiedo scusa alla Boldrini, ma solo alla ragazza polacca stuprata. Per quello che sta succedendo la responsabilità è anche della signora Boldrini. In parte anche degli stupri”: il sindaco leghista di Pontinvrea (Savona), Matteo Camiciottoli, torna sul suo post (poi rimosso) in cui si augurava che gli stupratori di Rimini venissero posti agli arresti domiciliari a casa della presidente della Camera, Laura Boldrini.

Intervenendo a La Zanzara, su Radio24, Camiciottoli è stato netto: “Non chiedo scusa alla Boldrini. Chiedo scusa alla turista polacca che è stata stuprata. E’ colpa della politica italiana che continua a far arrivare chiunque in Italia, anche della Boldrini. A dimettermi non ci penso assolutamente”.

Il sindaco, insomma, non ha fatto alcuna marcia indietro dopo il post su Facebook. Anzi, rincara la dose:

“Io penso che la terza carica dello Stato abbia una responsabilità importante nell’incitare a un’immigrazione senza controllo. Per quello che sta succedendo la responsabilità è anche della signora Boldrini. In parte anche degli stupri. Continuando a far arrivare gente da tutto il Nord Africa, da tutti i Paesi del mondo, senza nessuno status, senza niente, questo può comportare ciò che è successo”.

E ai conduttori che gli facevano notare come lui avesse scritto un’altra cosa, cioè avesse augurato che venisse mandato uno stupratore a casa della Boldrini, il sindaco risponde: